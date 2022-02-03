РИАМО - 3 фев. Генеральная прокуратура России проведет проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты на коронавирус. Такое поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты проверят обоснованность стоимости тестирования в лабораториях медучреждений, проверки пройдут в частных лабораториях и аптеках.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оперштаб обратит внимание на подорожание ПЦР-тестирования на коронавирус.

Также эксперты российских вузов изучат вопрос о бесплатном ПЦР-тестировании несовершеннолетних граждан. Эту тему планируется проработать с региональными органами здравоохранения и Роспотребнадзора.