РИАМО - 3 фев. На предстоящих выходных в Подмосковье и столице температура воздуха опустится до минус 15 градусов, 5 февраля ожидается солнечная погода, которая сменится облачностью и снегом, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В субботу фон атмосферного давления в Москве будет расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце, которого зимой точно не хватает», - сказал собеседник.

По его словам, в ночь на 5 февраля ожидается похолодание до минус 10 - минус 15 градусов. Днем температура воздуха составит минус 5 - минус 10 градусов.

Из-за приближения атлантического циклона 6 февраля небо затянут облака, пойдет снег. Температура повысится. Ночью ожидается минус 7 - минус 12, днем потеплеет до минус 1 - минус 6 градусов.