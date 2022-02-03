РИАМО - 3 фев. Пассажиры одной из машин такси, ставшей участницей ДТП с автобусом в столице, получили незначительные травмы, так как не были пристегнуты, сообщил РИАМО очевидец происшествия.

На юге Москвы произошло столкновение автобуса и двух автомобилей такси. Дорожная авария случилась недалеко от дома №40 по Липецкой улице.

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи, медики работали с пострадавшими из автомобиля такси.

Одним из участников ДТП стал автобус №489 перевозчика Московской области ООО «Домтрансавто». По словам очевидца, никто из пассажиров автобуса не пострадал.