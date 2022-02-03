РИАМО - 3 фев. Жители столицы начали собираться у Центрального дома кинематографистов в Москве, чтобы проститься с режиссером и сценаристом Виктором Мережко, передает корреспондент РИАМО.

Известный советский и российский режиссер, драматург и сценарист скончался 30 января на 85-м году жизни.

Гражданская панихида по режиссеру начнется в большом зале Центрального дома кинематографистов в 11:00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище столицы.

По сценариям Мережко снято более 50 фильмов – «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя – уходи» (1978) и другие. Он написал сценарии к нескольким сериалам и мультфильмам. Зрителям также знакомы его режиссерские работы. В том числе «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008).

Кроме того, Мережко известен как драматург. Его пьесы «Ночные забавы», «Крик», «Я – женщина», «Пролетарская мельница счастья», «Женский стол в охотничьем зале» были поставлены в театрах.