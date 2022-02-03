РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. Юнармейцы Щелковского городского сборного отряда «Каскад» приняли участие во Всероссийской акции «Снежный десант» и оказали волонтерскую помощь по очистке территории детсада №65 «Радость» от снега, сообщается в группе «Юнармия» городской округ Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

«Зама выдалась очень снежной, поэтому по мере сил стараемся помогать образовательным учреждениям с уборкой снега на территории», - сказал начальник штаба местного отделения «Юнармии» Алексей Васильченко.

Ранее юнармейцы помогли с уборкой снега на территории школы №3.