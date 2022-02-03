РИАМО - 3 фев. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проведут проверку по факту схода грузовых вагонов с рельсов в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В 01:55 на станции Люблино-Сортировочное произошел сход 8 пустых вагонов. По предварительным данным следствия, это случилось из-за проезда повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом.

В результате железнодорожный состав боком столкнулся на стрелочном переводе с другим составом, и 8 вагонов сошли с рельсов.

Травмы получили составитель поездов и работник станции. Угрозы для окружающей среды нет.

Следователи проведут осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. Также будут опрошены сотрудники и очевидцы происшествия. Специалисты выяснят все обстоятельства происшествия и установят размер ущерба.