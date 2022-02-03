В эти выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов: на сцену выйдут Гарик Сукачев, Жанна Агузарова и Markul, а в баре «Мумий Тролль» прозвучат каверы на популярные хиты из «Смешариков». Также в первый уикенд февраля в столице можно будет посмотреть на произведения отечественных пейзажистов, хранящиеся в частных собраниях, посетить спектакль «Медея» и акробатическое шоу «Реверс». На киноэкраны выйдут новинки – апокалиптический боевик «Падение Луны», российский триллер «Другое имя» и еще некоторые интересные картины. Чем заняться 4, 5 и 6 февраля в Москве, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Гарик Сукачев

Главный московский рок-н-ролльщик выступит в рамках шоу Go! с заключительным концертом. Зрителей ждут яркое световое шоу и эмоциональный трек-лист, в котором найдется место и для мелодичных, и для весьма ритмичных композиций. Музыканты из команды Гарика Сукачева выложатся на все сто и зарядят зал своей энергией. Билеты доступны на сайте площадки. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20 (66-й км МКАД), «Крокус Сити Холл»

Когда: 4 февраля в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Markul

pixabay

Необычный поп-трэп с едкими текстами о жизни ждет поклонников рэпа в эти выходные. Markul, записавший фит с таким гигантом сцены, как Oxxxymiron, принявший участие в создании главного трека лета 2021 года «Я в моменте», известен своим уникальным звучанием и цепкими битами. Билет на концерт можно приобрести по ссылке, артист выйдет на сцену в 21:30.

Где: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, «Заварка»

Когда: 5 февраля в 18:00

Стоимость: от 4 000 рублей

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«СмешКаверФест»

Мультипликационный сериал «Смешарики» с удовольствием смотрят и взрослые, и дети по всему миру. Впервые в столице пройдет концерт, на котором прозвучат песни из полюбившегося многим сериала. В мероприятии примут участие такие известные артисты, как Алексей Кортнев, Александр Пушной, а также группы «Кирпичи» и Kin Chi Kat. На концерте можно будет увидеть композиторов проекта и актера, который озвучивает Кар-Карыча и Совунью. Билеты – на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 5 февраля в 15:30

Стоимость: 1 500 рублей для взрослых, 1 200 рублей для детей от 6 до 12 лет

Жанна Агузарова

Артистка космического масштаба с невероятной харизмой, икона стиля и обладательница одного из самых необычных и запоминающихся голосов на российской эстраде порадует поклонников своими хитами. Почувствовать мощь неординарной личности можно, купив билет на концерт. Для этого нужно перейти по ссылке на сайт площадки. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, «ГлавClub»

Когда: 5 февраля в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

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СТЕНДАП-ШОУ

Андрей Атлас

Комик из Ростова-на-Дону принимал участие в проекте «Открытый микрофон» телеканала ТНТ – зрители запомнили его из-за честного юмора и эмоциональной подачи материала. Сегодня Андрей является резидентом проекта «StandUp на ТНТ». Со сцены он шутит о семейной жизни. Билеты на выступление Атласа можно приобрести на сайте площадки. Сбор гостей с 20:30.

Где: г. Москва, ул. Петровка, д. 21, стр. 1, StandUp Store Moscow

Когда: 4 февраля в 21:00

Стоимость: 1 000 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Идиот»

Пьеса Юрия Еремина по мотивам известного романа Достоевского. Режиссер переосмысляет классику и представляет свое современное видение текста, переплетая напряженно развивающийся сюжет с глубокими философско-нравственными идеями. В центре водоворота страстей – герой, невольно ставший причиной соперничества двух неординарных женщин. Билеты доступны на сайте театра. Вход на спектакль возможен только по QR-коду и паспорту.

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, театр им. Моссовета

Когда: 4 февраля в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

«Реверс»

В рамках акробатического спектакля артисты покажут борьбу света и тьмы, воплощенную в человеке, которого разрывают на части прекрасные черты характера и самые низкие его проявления. Зрителей ждут падения с высоты, балансирование на динамических пилонах и другие эффектные трюки, которые помогут узнать, где находится граница человеческих возможностей. Билеты можно приобрести на сайте площадки. Посещение театра возможно только при наличии QR-кода.

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 2, Московский театр мюзикла

Когда: 5 февраля в 23:00

Стоимость: от 2 350 рублей

«Медея»

сайт Театра им. Вахтангова

На московской театральной сцене покажут пьесу Жана Ануя, основанную на известном древнегреческом мифе. Французский драматург создавал свое произведение в период популярности экзистенциальной философии, поэтому постановка пронизана критикой общества, идеей абсурдности существующего миропорядка. Билеты на спектакль можно приобрести на сайте театра. Вход возможен только по QR-коду и паспорту.

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 26, театр им. Вахтангова

Когда: 6 февраля в 19:30

Стоимость: от 2 000 рублей

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ВЫСТАВКИ

«Родная речь. Школа русского пейзажа»

В экспозицию войдут полотна Левитана, Айвазовского, Поленова, Шишкина, Саврасова и других известных отечественных пейзажистов XIX-XX веков, хранящиеся в частных коллекциях. Работы художников, вместе образующие многогранный портрет Родины, использовали в качестве иллюстраций для учебника младших классов «Родная речь» – отсюда и название выставки. Приобрести билет можно, перейдя по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 30/2, галерея «Артефакт»

Когда: 2 февраля – 27 марта

Стоимость: 400 рублей

Выставка редких ретроавтомобилей

официальный сайт мэра Москвы

Выставка в Центральном детском магазине на Лубянке организована совместно с музеем культовых автомобилей М.О.С.Т. В главном атриуме торгового центра можно будет посмотреть на уникальные машины, произведенные в середине XX века. Посетителей ждут экскурсии, в рамках которых гиды музея подробно расскажут о каждом экспонате. Они будут проходить по выходным с 11:00 до 17:00.

Где: г. Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1, ЦДМ на Лубянке

Когда: 26 января – 23 февраля

Стоимость: бесплатно

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Паранормальные»

Драматический фильм ужасов расскажет историю детей со сверхъестественными способностями. Семья Иды переезжает, и девочка знакомится с соседскими ребятами – Бэном и Аишей. Дети обнаруживают свои паранормальные умения и исследуют их в тайне от взрослых, но игры в конце концов приводят к мрачным последствиям.

«Падение Луны»

Фантастический боевик об одном из возможных сценариев апокалипсиса. Естественный спутник Земли по неизвестной причине сходит с орбиты, что вызывает на нашей планете множественные катаклизмы. Главным героям предстоит спасти Луну и человечество.

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«Другое имя»

Российский триллер о Лизе, которая живет, сдерживая собственные чувства, в минимализме бесцветных интерьеров. Девушка хранит тайну, что изводит ее изнутри, превращая жизнь в кошмар, и она готова на многое, чтобы сохранить собственный секрет.

«Маленький воин»

Семейная комедия российского производства расскажет о мальчике Вите, который занимается сумо. Любовь к японской борьбе Вите привил его отец, ушедший из семьи и уехавший на Восток восемь лет назад. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо в Японии, чтобы доказать отцу, что он был не прав, оставив его.