РИАМО - 3 фев. Неработающие пенсионеры России начнут получать пенсии, проиндексированные на 8,6%, с четверга, сообщает Газета.ru.

Вместе с пенсией за февраль пенсионеры получат доплату за январь, которая компенсирует разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже были проиндексированы пенсии за первый месяц года.

В Пенсионном фонде отмечают, что начисление всех выплат будет назначаться автоматически – обращаться за получением пенсии не придется. Прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от его пенсии. В среднем пенсия увеличится на 1,5 тыс. рублей, и ее средний размер составит почти 19 тыс. рублей.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7% только с 1 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Индексация выплат затронет 30,8 млн россиян, получающих страховые пенсии.