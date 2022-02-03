РИАМО - 3 фев. На станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большого кольца Московского метрополитена ведутся работы по монтажу 4 эскалаторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Общестроительная готовность станции «Нагатинский Затон» составляет 62%. Заканчиваются монолитные и земляные работы, а также обратная засыпка котлована. В технических помещениях ведется архитектурная отделка. В ближайшее время начнутся отделочные работы и в пассажирской зоне», – сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является генпроектировщиком и генподрядчиком возведения новых линий и станций городской подземки.

Кравцов добавил, что строители начали масштабные работы по монтажу инженерного оборудования. Так, сейчас идет установка 4 эскалаторов, готовят к монтажу 3 лифта для маломобильных пассажиров.

Строительно-монтажные работы на станции метро проводит «МИП-Строй 1», который является дочерней компанией «Мосинжпроекта».

«Новая станция Московского метрополитена отвечает современным принципам инклюзивности городской среды: один из лифтов позволит спуститься со входа на уровень кассового зала, а два других – непосредственно к платформам. На станции «Нагатинский Затон» платформы береговые, поэтому для каждой предназначены отдельные подъемные механизмы», – рассказал гендиректор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков.

По его словам, в рамках работ по устройству систем жизнеобеспечения компания начала монтаж тягово-понизительной подстанции. Все нужное для этого оборудование находится внутри станционного комплекса.

В состав восточного участка Большого кольца метро, помимо «Нагатинского Затона», включены станции «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики». Длина данного участка БКЛ составляет около 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке мегаполиса.

Возведение БКЛ является главным проектом московского метростроения. Протяженность ветки будет свыше 70 км. На ней расположится 31 станция, 22 из них уже работают.

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