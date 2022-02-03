РИАМО - 3 фев. Врачи Боткинской больницы спасли 65-летнего мужчину, перенесшего инсульт, осложненный аритмией. Пациента успешно прооперировали: удалили тромб из мозговой артерии и установили кардиостимулятор, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

До того, как мужчину доставили в больницу, он дважды потерял сознание – сначала на короткое время на эскалаторе в метро, а затем на входе в торговый центр. Вызванная бригада скорой помощи оперативно госпитализировала пациента с подозрением на инсульт.

После проведения контрастной ангиографии предположение врачей подтвердилось: в левой средней мозговой артерии мужчины обнаружили тромб. У пациента были серьезно нарушены речь и двигательные функции. Состояние его было крайне тяжелым.

Врачи приняли решение о проведении эндоваскулярной тромбэкстракции: ввели лекарственный препарат, растворяющий тромб, а затем провели хирургическую операцию по его извлечению. Тромб успешно удалили, и кровоток в поврежденном сосуде полностью восстановился.

В тот же день пациента направили для дальнейшего наблюдения и лечения в отделение реанимации. На мониторе с показателями работы сердца было выявлено, что у мужчины имеются тяжелые нарушения сердечного ритма. В ходе проведенного консилиума было принято решение установить кардиостимулятор. Операция прошла успешно.

Сегодня пациент чувствует себя хорошо, у мужчины отсутствуют неврологические нарушения, с которыми он изначально поступил. Врачи отмечают, что в данном случае критически важным фактором, позволившим полностью вернуть мужчину к нормальной жизни, оказалось время.

Так, благодаря быстрой госпитализации пациента в Боткинскую больницу, в которой работает Региональный сосудистый центр, хирургам удалось не только своевременно удалить тромб, но и оперативно выявить нарушения сердечной деятельности и установить кардиостимулятор. И в том, и в другом случае задержка с квалифицированной медицинской помощью могла бы привести к тяжелой инвалидизации или закончиться летальным исходом.

В Москве на базе многопрофильных стационаров созданы Региональные сосудистые центры. Они оснащены современным диагностическим и хирургическим оборудованием, включая ангиографы и рентгенхирургические комплексы, в них работают прошедшие специальную подготовку врачи и медсестры. Такие центры являются основой для созданных в Москве инфарктной и инсультной сетей.