РИАМО - 3 фев. Жители Подмосковья смогут записаться на прием к врачу в поликлинику и вызвать специалиста на дом с помощью чат-бота в Telegram. Также цифровой помощник может записать на вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«С помощью нового чат-бота можно записаться к врачу и на вакцинацию от Covid-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам», – рассказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно найти его в Telegram под именем «Денис Цифровой помощник КЦ МО» и нажать кнопку «запустить». После этого пользователи должны принять согласие на обработку персональных данных и бот предложит выбор услуг: запись на прием к врачу, вызов специалиста на дом, запись на прививку от коронавируса.

Кроме того, можно будет посмотреть свои предыдущие записи или оставить отзыв о работе цифрового помощника в форме обратной связи.

«Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику. Он позволяет в любое время получить необходимую информацию о записи на прием или вакцинацию, уточнить параметры записи», – отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Она добавила, что для взаимодействия с ботом не потребуется устанавливать никаких приложений кроме мессенджера Telegram.

Для записи к врачу пользователям будет необходимо ввести свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к одной из подмосковных поликлиник. Цифровой помощник проверит информацию, после чего в чате появится возможность выбрать желаемое время записи к нужному специалисту.

При выборе услуги «Запись на вакцинацию» система автоматически направит пользователя на подмосковный портал госуслуг, где ему будет предложено выбрать желаемое учреждение и время записи.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи, осуществленные через цифрового помощника, отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.