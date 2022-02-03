РИАМО - 3 фев. Работы по берегоукреплению начались в рамках реконструкции Шелепихинской набережной в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проектом строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК предусмотрена реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. В настоящий момент на набережной ведутся работы по берегоукреплению и перекладке инженерных коммуникаций», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса Москвы подчеркнул, что при благоустройстве набережной предусматривается устройство 10,3 га газона. Кроме того, запланирована посадка 287 деревьев и свыше 11 тыс. кустарников.

«Полностью все работы по реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной планируется завершить в 2024 году», — резюмировал Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов» Альберта Суниева, работа по реконструкции и благоустройству набережных имеет высокое значение для развития российской столицы.

Он отметил, что общественные пространства у воды формируют новые точки притяжения для жителей и туристов. При этом в городскую структуру включаются ранее неиспользуемые и полузаброшенные прибрежные территории промзон.

Сегодня набережные строятся по новым для Москвы правилам: со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.