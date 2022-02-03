РИАМО - 3 фев. Согласно «индексу бигмака» рубль оказался самой недооцененной валютой мира. Курс за 1 доллар должен составлять 23,24 рубля, сообщает Газета.ru.

Как сообщает британский журнал The Economist, стоимость бигмака в США составляет 5,81 доллара, или примерно 444 рубля. В то же время в России цена на этот сэндвич составляет 135 рублей, что в перерасчете на американскую валюту составляет 1,77 доллара. В связи с этим курс рубля должен равняться 23,34 рубля за доллар.

По мнению экспертов, российская валюта недооценена на 70%. Рубль занял последнее место в списке валют, представленных в рейтинге. В аналогичных рейтингах января и июля 2021 года рубль занимал предпоследнюю строчку.

Европейская валюта оказалась недооценена на 14,7%, а британский фунт – на 17,1%.