РИАМО - 3 фев. Московский торговый центр ХL могут закрыть на 90 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических мер против Covid-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

Специалисты ОАТИ провели рейд в комплексе, который расположен на Дмитровском шоссе, д. №89.

«Часть посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, отмечены случаи ношения масок на подбородке, что также является нарушением», — сказал Романов.

Кроме того, при входе у посетителей не измеряли температуру. Администрация центра не приняла исчерпывающих мер по организации соблюдения эпидемиологических требований, подчеркнул инспектор.

Он пояснил, что теперь администрации ТЦ грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Если же был причинен вред здоровью человека, то штраф возрастет до 1 млн рублей или деятельность ТЦ будет приостановлена на срок до 90 суток.