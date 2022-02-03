РИАМО - 3 фев. В минувшем году в Москве было зарегистрировано 8 496 дорожных аварий. В них погибли 335 человек, это на 5,6% меньше, чем за 2020 год, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Еще 9 630 человек получили травмы различной степени тяжести.

Наиболее частыми видами аварий стали столкновения транспортных средств – 3 964 случая, а также наезды на пешеходов – 2 838 случаев.

Самыми частыми нарушениями ПДД, которые привели к причинению вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, стали несоблюдение дистанции, очередности проезда и правил проезда пешеходных переходов. Также столичные автомобилисты нередко нарушали скоростной режим.