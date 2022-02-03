РИАМО - 3 фев. Более 6,7 тыс. пар поженятся в Москве за февраль 2022 года, при этом свыше 40% молодоженов проведут церемонии в красивые даты с разным сочетанием двоек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По количеству зарегистрированных браков февраль этого года может побить рекорд 2020 года. Тогда в последний зимний месяц поженились свыше 6,2 тыс. пар, что стало рекордным показателем за 5 лет.

Самая популярная дата для бракосочетания в 2022 году - 22 февраля. Всего на красивые даты этого февраля подали заявления свыше 2,5 тыс. молодоженов.

Так, 2 февраля в столице поженились порядка 450 пар. На 12 февраля торжественную церемонию запланировали 500 пар. 20 февраля собираются заключить брак свыше 250 пар. Чтобы пожениться 22 февраля, заявления подали 1,5 тыс. пар.

Помимо ЗАГСов, церемонии бракосочетания пройдут на необычных площадках, например, в усадьбах Васильчиковых, Муравьевых-Апостолов, в особняке Спиридонова.