РИАМО - 3 фев. Столичные предприниматели получили 800 тыс. бесплатных консультаций за 10 лет, им помогали эксперты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ), сообщает пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Оказывать такую помощь начали в 2012 году. Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, людям помогают открыть свое дело, а также держат в курсе о городских мерах поддержки.

«В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тыс. консультаций, а всего за 10 лет — около 800 тыс. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей», — сказала Сергунина.

Она добавила, что специалисты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом.

Среди самых популярных тем для консультации — городские меры поддержки малого и среднего бизнеса. Этому вопросу было посвящено свыше 30 тыс. обращений, что составляет около 28% от их общего числа.

Еще бизнесмены интересуются конкретными видами финансовой помощи, которую можно получить в Москве. О субсидиях и грантах говорили почти на 20 тыс. консультаций, то есть в 18% случаев.