РИАМО - 3 фев. Новостройку с террасами для отдыха на последнем этаже, возведенную по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Очаково-Матвеевское по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 35А ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. На последнем этаже здания устроены 2 эксплуатируемые террасы, которые смогут использоваться как благоустроенные площадки для отдыха жителей», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом представляет собой односекционное здание переменной этажности, возведенное по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства. Цоколь и первый этаж здания отделаны керамогранитными панелями, выше применяется система вентилируемых фасадов, облицованных фиброцементными листами.

В доме 110 квартир (однокомнатных – 31, двухкомнатных – 67, трехкомнатных – 12). Первый этаж нежилой – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона для почтовых ящиков.

Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроили. Во дворе оборудовали детскую площадку и зоны для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жителей.