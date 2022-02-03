РИАМО - 3 фев. Мошенники начали похищать деньги с банковских карт россиян при помощи QR-кодов, в которых зашита информация о счете клиента, пишет газета «Известия».

По данным издания, одна из москвичек в январе лишилась 75 тыс. рублей, направив QR-код якобы сотруднику банка под предлогом защиты от кредитных мошенников.

Женщине позвонили и сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит. Злоумышленник посоветовал жительнице Москвы сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для того, чтобы прервать операцию. Женщина создала код под руководством лжесотрудника банка и направила его через чат-бот. После этих махинаций у нее списали 75 тыс. рублей.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что ряд банков позволяет проводить операции с помощью QR-кода. К примеру, делать денежные переводы или снимать наличные через банкомат.

По его словам, в новой схеме мошенники с помощью социальной инженерии убеждают человека сгенерировать такой код, указав какую-либо сумму, и направить его им. Возможно, аферисты выманивают у клиентов банков и дополнительную информацию о счете.

В Центробанке напомнили, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у россиян. Гражданам нужно быть бдительными и не давать им возможности вводить себя в заблуждение. Также не стоит скачивать или использовать любые приложения или устройства, которые предлагают неизвестные.