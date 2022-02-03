РИАМО - 3 фев. В центре столице на Мясницкой улице идет реставрация в главном корпусе Московского Императорского почтамта, работы в почтовом квартале планируют завершить в течение 5 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты не только вернут главному зданию былое величие, но и приспособят под современное использование весь почтовый квартал на Мясницкой улице — более 20 строений.

В настоящее время реставраторы восстанавливают световой купол. Он состоит из трех видов стекла и является композиционным центром работ. После установки силовых конструкций специалисты провели обследование и реставрацию колонн. В настоящее время завершился первый этап противоаварийных работ на куполе и начинается второй. Его планируют завершить в течение этого года.

Уникальный световой купол или фонарь состоит из трех ярусов разного стекла. Нижние стекла сняли, отправили на хранение и исследование. На других ярусах извлекли только некоторые фрагменты. На сегодняшний день лучше всего сохранился нижний ярус фонаря, он цел на 95%.

Помимо противоаварийных работ ведутся изыскательские работы по кровле и фасаду. Начало их реставрации запланировано на 2023 год.

Три здания Московского почтамта на Мясницкой имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Весь ансамбль состоит из 22 зданий, которые занимают участок в 2,7 га. В ближайшие полгода планируют завершить создание концепции реконструкции почтового квартала. В будущем тут будет работать флагманское почтовое отделение России.