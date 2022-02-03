РИАМО - 3 фев. Некоторые симптомы при ОРВИ у людей старше 70 лет являются поводом для беспокойства и основанием скорее обратиться к врачу. Нельзя откладывать поход к медику при возникновении резкой слабости, потере аппетита и падениях, сообщила главный внештатный специалист-гериатр Депздрава Москвы Надежда Рунихина.

У большинства пожилых людей имеются сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы и другие болезни. Сам пожилой человек и его родственники должны со всей внимательностью следить за состоянием здоровья пациента.

Температура тела не должна превышать 38 градусов, также не должно быть одышки, головной боли, боли за грудиной, нестабильного уровня артериального давления и сахара в крови.

«Но если у пациента старше 70 лет появляются патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал – это повод для серьезного беспокойства», – заявила Рунихина в интервью РИА Новости.

Врач добавила, что если состояние пациента не вызывает беспокойства, то достаточно обратиться за дистанционной аудиоконсультацией, в этом случае врач сам откроет больничный. Также можно прийти на прием к дежурному врачу без записи в любую поликлинику, там помощь будет оказана в день обращения.