РИАМО - 3 фев. Зимняя игра серии квестов «Я шагаю по паркам» будет посвящена садово-парковой архитектуре столицы и пройдет с 3 по 28 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участникам предстоит отгадать 10 зон отдыха, отыскать архитектурные достопримечательности и сфотографироваться на их фоне.

Маршрут с остановками и подсказками для участников опубликовали на официальной странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте».

Участникам предстоит сделать снимки на фоне достопримечательностей парков, опубликовать их в социальных сетях с хештегами. Ссылки на 10 публикаций принимают по адресу pr@mosgor-park.ru с темой письма «ЯшагаюПоПаркам» до 28 февраля включительно.

Трех победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Узнать результаты можно будет в прямом эфире на стране Мосгорпарка в социальной сети Instagram. Он пройдет 1 марта в 12:00. Победители получат наборы бытовой техники, например, хлебопечку или увлажнитель воздуха.