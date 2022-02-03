РИАМО - 3 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и Китаем являются образцом эффективности и совместной устремленности в будущее. Статью об партнерстве между обоими государствами он написал для китайского агентства «Синьхуа», сообщает Газета.ru.

Текст статьи на русском языке был опубликован на сайте Кремля. По словам Путина, Россию и Китай связывают многовековые традиции дружбы и доверия.

«И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», – отметил Путин.

Он добавил, что принципы отношений между обеими странамы закреплены в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан более 20 лет назад.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля выступят с совместным заявлением о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии.