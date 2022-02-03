РИАМО - 3 фев. На портале проекта «Активный гражданин» усовершенствовали интерфейс сервиса «Общественные обсуждения», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сервисе упростили навигацию и обновили дизайн, кроме того, начал работать чат-бот. После обновления на сайте появились разделы «Проекты», «О сервисе», «Вопросы и ответы», «Обратная связь». С их появлением пользователям стало проще ориентироваться на сайте.

Кроме того, на главной странице появилось окно «Мои адреса». После авторизации оно подскажет пользователю, к каким обсуждения можно присоединиться.

В правом нижнем углу экрана появился чат-бот. Виртуальный оператор подберет ответы на самые частые запросы. Для обращений в техподдержку можно использовать окно «Задать вопрос».