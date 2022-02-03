РИАМО - 3 фев. Коронавирусный штамм омикрон обладает большей заразностью, чем иные мутации инфекции. Из-за особенностей механизма заражения заболеть омикроном может даже переболевший человек, сообщил профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Рост количества заражений коронавирусом в РФ обусловлен высокой заразностью штамма омикрон и давностью вакцинации у многих людей. Этот штамм способен вызвать заболевание даже у тех, кто ранее переболел уханьским штаммом или дельтой.

«Дело в том, что «омикрон» размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен. В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями», – отметил Альтштейн в эфире радио Sputnik.

В результате заразиться омикроном может уже переболевший человек. Однако если это и произойдет, то заболевание будет идти в слабой форме. В то же время повторно заболеть омикроном через несколько месяцев тоже будет возможно, хотя количество новых случаев заболевания будет меньше.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России впервые выявили случаи заболевания новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.

Наиболее надежной защитой от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.