РИАМО - 3 фев. Серия тематических вебинаров для начинающих предпринимателей пройдет в феврале в городском центре «Моя карьера», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начинающим предпринимателям объяснят, как правильно рассчитать финансовую модель проекта, выбрать франшизу и создать привлекательный сайт. Чтобы присоединиться к занятиям в онлайн-формате, понадобиться предварительная регистрация.

Первый урок о создании финансовой модели для бизнеса пройдет 4 февраля, начало в 10:00. Второй вебинар состоится 7 февраля и будет посвящен тому, как открыть свое дело по франшизе. Начало в 14:00.

10 февраля в 10:00 участникам вебинара расскажут, как создать собственный сайт и с его помощью привлечь клиентов.

В прошлом году эксперты центра занятости «Моя карьера» провели более 2,5 тыс. индивидуальных консультаций, которые касались открытия и ведения бизнеса.