РИАМО - 3 фев. Житель Ульяновска похитил партию спрея для ног и геля для суставов со склада в Дмитровском округе. Сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

К правоохранителям обратился за помощью представитель предприятия, где выпускалась украденная продукция. Он сообщил, что неизвестный украл более 20 тыс. единиц спрея для ног и геля для суставов.

Еще до совершения кражи на предприятие поступил заказ на приобретение партии товара от некой организации. Представитель этой компании сообщил, что за продукцией приедет один из работников, и передал его данные.

Когда на склад приехал грузовик, водитель предоставил документы с ранее переданными данными. Он загрузил товар в автомобиль, а затем уехал. Полицейские выяснили, что документы были поддельными. Водителем грузовика оказался ранее судимый 47-летний житель Ульяновска.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого. Он заявил, что участвовать в преступной схеме ему предложил знакомый. За проделанную работу злоумышленник получил 100 тыс. рублей, которые потратил на собственные нужды.

Один из сообщников передал ему поддельные водительское удостоверение и паспорт. По этим документам он арендовал грузовик, забрал продукцию со склада и вывез на одну из столичных парковок. Позднее документы у водителя забрали. На стоянке его встретили сообщники, которые перегрузили товар в другую машину, а затем уехали. По факту кражи возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.