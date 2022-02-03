РИАМО - 3 фев. В Басманном районе в центре столицы начался второй этап противоаварийных работ в доме Анны Монс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно легенде, дом принадлежал знаменитой фаворитке императора Петра Алексеевича или ее родственникам. Но точных свидетельств этому не сохранилось. Первые документальные сведения о строительстве здания относятся к 1690-м годам.

«Под нашим контролем специалисты уже приступили ко второму этапу первоочередных работ. Во время них будут укреплены все конструкции здания, что позволит обеспечить безопасность для дальнейшей реставрации», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, палаты Анны Монс являются одним из старейших зданий Немецкой слободы. Здание пришло в аварийное состояние. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В ходе работ специалисты установят противоаварийные конструкции для поддержания здания, сделают временную кровлю. Ранее в доме обнаружили историческую лестницу, которая ведет в подвал — о ее существовании никто не подозревал.