РИАМО - 3 фев. В столице стартовал пилотный проект по передаче патронажным медсестрам, которые посещают новорожденных младенцев на дому, специальных планшетов. В дальнейшем обеспечить планшетами планируют почти 2 тыс. столичных медсестер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить еще больше времени осмотру малышей и консультированию родителей», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время в ходе пилотного проекта планшеты получили медсестры двух столичных поликлиник. Устройства подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Патронажные медсестры вносят данные в систему, находясь непосредственно возле пациентов, на дому. Планшеты призваны упростить работу медработников, чтобы они могли больше времени уделить своим пациентам и консультации их родителей.

Процесс автоматизации патронажа стартовал в Москве в марте 2021 года. Журнал патронажных посещений стали вести в электронном виде в системе ЕМИАС. Патронаж новорожденных на дому проводят в течение первого месяца их жизни. Врачи следят за их здоровьем и отвечают на вопросы родителей.