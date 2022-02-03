РИАМО - 3 фев. На улично-дорожной сети Москвы в час пик четверга ожидаются пробки в 5 баллов из 10 возможных. Основные затруднения возникнут в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сейчас пробки в Москве оцениваются в 2 балла. Вечером дорожное движение может замедлиться на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

На дорожном движении могут сказаться гололедица, мелкие аварии и строительные работы.

При перемещении по центру города рекомендуется пользоваться метрополитеном. Если необходимо двигаться по вылетным магистралям с выделенными полосами, наиболее быстрым и удобным способом добраться до места назначения будет наземный городской транспорт и такси.