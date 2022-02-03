РИАМО - 3 фев. Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провели в столице рабочую встречу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Темой встречи стала социально-экономическая ситуация в Чечне. Как заявил Кадыров, республика успешно справляется с эпидемиологической обстановкой благодаря принятым Кремлем мерам. Кроме того, он отметил высокие темпы экономического развития региона.

«По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост: увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал», – подчеркнул Кадыров.

Также он добавил, что в 2021 году в Чечне было реализовано 247 инвестиционных проектов на сумму 34 млрд рублей. Сейчас в республике реализуют 618 проектов на 121 млрд рублей, которые помогут создать 11 тыс. рабочих мест.

По словам главы республики, безработица в регионе снизилась до 8%. Показатели дотационности бюджета также сократились с 69,6% до 42,4%.

«По федеральным проектам «Чистая вода» и «Чистая страна» в 2021 году республика заняла 2-е место. Досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья. Введено более 1 млн кв. м жилья, план перевыполнен на 33%», — добавил глава республики.

Ранее Владимир Путин призвал укреплять русский мир и делать его привлекательным для всего граждан всего мира. По мнению главы государства, русский мир столь же многолик и многонационален, как и вся Россия.