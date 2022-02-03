РИАМО - 3 фев. Панды Московского зоопарка Диндин и Жуи предсказали лидеров общекомандного зачета XXIV зимних Олимпийских игр в Китае, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жуи и Диндин предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц, которые представят на Олимпиаде наибольшее количество спортсменов. Диндин выбирала лидера соревнований в Пекине из конусов с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Жуи досталась Норвегия, Канада, США, Швейцария и Германия.

В результате первый конус, который обняла Диндин, был с флагом России, вторым она повалила конус с флагом Китая. При этом Жуи выбрал Германию и США.

В следующий раз пандам планируют предложить выбрать победителей состязаний по определенным видам спорта. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в столичном зоосаду впервые обратились к пандам в вопросе предсказаний спортивных соревнований.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российскую сборную представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах спорта.