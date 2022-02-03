РИАМО - 3 фев. В 2021 году жители столицы воспользовались электронной медицинской картой 40 млн раз, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый месяц горожане используют сервис в среднем 3,2 млн раз. Получить доступ к электронной медкарте можно на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

В электронной медкарте содержится информация о протоколах осмотров врачей, результатах тестов на коронавирус, данные о вакцинации.

Кроме того, в ней доступны результаты компьютерной томографии, МРТ и других обследований, данные о вызовах скорой помощи и другая информация.

Возможности данного сервиса постоянно продолжают расширяться. К примеру, в новом разделе «Мои справки» доступны выданные врачом справки о болезни ребенка по форме 095/у.