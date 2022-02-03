РИАМО - 3 фев. В 2021 году объем закупок на портале поставщиков превысил 84 млрд руб., что на 38% больше, чем в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на портале работают поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов Российской Федерации. В прошлом году объем закупок между ними вырос с 61,1 млрд рублей в 2020 году до 84,2 млрд рублей в 2021 году», — сказал Ефимов.

Он добавил, что портал постоянно развивают. Объемы сделок растут благодаря удобству работы с порталом – взаимодействие сторон происходит только в электронной форме, предоставляется большой выбор услуг, контрагентов, товаров.

Ефимов отметил, что региональные заказчики стали экономить больше бюджетных средств. В прошлом году экономия бюджетных средств выросла в 2,3 раза и превысила 817 млн руб., в 2020 году было сэкономлено 360,3 млн рублей.

По словам главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, в 2021 году весь процесс работы с государственными закупками малого объема – от заключения контракта до исполнения – полностью был переведен в электронный формат. Благодаря этому экономится время, а процесс закупок становится более понятным и прозрачным.

Лысенко добавил, что благодаря внедрению новых опций и технологий портал поставщиков становится более удобным. Благодаря новым возможностям портала можно тратить меньше времени, чтобы выполнять рутинные операции по созданию новых карточек товара для каталога. Искусственный интеллект анализирует загруженное изображение товара и предлагает подходящие категории. Чтобы принять участие в закупках большого госзаказа, предпринимателям нужна будет банковская гарантия. С декабря подать заявку на ее получение можно в личном кабинете портала поставщиков.

Глава департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в прошлом году лидерами роста объема закупок стали 6 субъектов РФ. Самый большой рост в 350% был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, там закупки составили более 3,7 млрд руб. Объем закупок Краснодарского края увеличился на 144% до 1,2 млрд руб. Закупки Санкт-Петербурга выросли на 99,5% (5,9 млрд руб.), Подмосковье – на 93% (16,6 млрд руб.). Объем закупок Пермского края увеличился на 16,8% и составил 4,1 млрд руб. Объем закупок столицы вырос на 12,5%: в 2020 году он составлял 42,5 млрд руб., а в 2021 году – 47,8 млрд руб.

Портал поставщиков заработал в 2013 году. Его постоянно обновляют, пользователям предлагают удобные сервисы. В прошлом году на портале появился функционал, который позволяет подписаться на закупки по конкретному субъекту РФ. Благодаря этому поставщики могут получать оперативные данные о потенциально интересном предложении, и им не нужно постоянно следить за предложениями в реестре закупок.