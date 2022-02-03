РИАМО - 3 фев. Российское посольство в США опубликовало заявление по поводу слов представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса о полной реализации минских соглашений. РФ приветствует призыв соблюдать принятые договоренности, сообщает Nation News.

Прайс сообщил, что США поддерживают полное исполнение минских соглашений, в этом Соединенные Штаты видят путь к разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. При этом представитель Госдепартамента обвинил РФ в нарушении минских соглашений.

Посольство РФ подчеркнуло, что Вашингтон традиционно обвиняет Москву в нарушении договоренностей, хотя РФ не является их субъектом.

Представители России неоднократно подчеркивали, что страна не принимает участие в конфликте на территории Украины.

Минское соглашение — документ, предусматривающий прекращение огня на территории юго-востока Украины. Он подписан контактной группой по мирному урегулированию ситуации, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.