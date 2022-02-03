РИАМО - 3 фев. На станции Люблино-сортировочное Курского направления Московской железной дороги произошел сход с рельсов 8 пустых вагонов. Два человека пострадали, причины произошедшего устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в 01:55. В результате схода вагонов пострадали двое сотрудников железнодорожной станции, они были госпитализированы для оказания медпомощи.

В пресс-службе подчеркнули, что безопасности окружающей среды ничего не угрожает. На месте ЧП работает восстановительный поезд со станции Люблино-сортировочное.

Данное происшествие не повлияло на расписание движения пассажирских и пригородных поездов на Курском направлении.