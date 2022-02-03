РИАМО - 3 фев. В Подмосковье и Москве в четверг будет облачно, ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха днем составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сегодня погоду в регионе будет определять промежуточный гребень антициклона.

Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 6 до минус 4 градусов, по области — от минус 8 до минус 3 градусов. При этом температура будет на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%.

Погода с неустойчивым давлением и колебание температур выше климатической нормы может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями.