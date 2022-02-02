РИАМО - 2 фев. В Ступинском отделе вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области внедрили новейшую систему охранного оборудования для обеспечения безопасности имущества юридических и физических лиц, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Особенностью внедренной системы является возможность не только значительно ускорить поступление информации о происшествии к сотрудникам группы задержания, но и оперативно передать им детализированные сведения об объекте.

Получая в автоматическом режиме сигнал о нарушении целостности объекта, экипажи вневедомственной охраны тут же видят его местоположение и кратчайший маршрут движения к нему с учетом текущей дорожной обстановки.

Как отметил зампред правительства Московской области - руководитель подмосковного ГУРБ Роман Каратаев, сотрудники вневедомственной охраны имеют колоссальный опыт в обеспечении охраны социальных объектов и имущества граждан.

«За 2021 год в Подмосковье росгвардейцы осуществили свыше 14 тыс. выездов по сигналу «тревога», поступивших с охраняемых объектов. Силами нарядов групп задержания выявлено более 90 преступлений, переданы и доставлены в территориальные подразделения полиции более 7 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений, административных правонарушений», - сказал Каратаев.

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