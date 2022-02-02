РИАМО - 2 фев. На площадке технопарка ЦАГИ в подмосковном Жуковском создали действующий макет уникального прибора для неразрушающего контроля агрегатов из композитных материалов, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Прибор позволяет с большой точностью определять размеры повреждений на поверхности окрашенных композитных авиационных конструкций. Также он дает возможность оценить внутренние разрушения материала агрегатов.
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