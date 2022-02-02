«Учитывая, что современная авиационная промышленность активно использует композитные конструкции, прибор для неразрушающего контроля таких изделий будет востребован прежде всего резидентами технопарка ЦАГИ и компаниями, занятыми в авиационной отрасли. Также данное изобретение будет актуально для всех предприятий, работающих с композитами», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.