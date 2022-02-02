РИАМО - 2 фев. Жители 18 городских округов Подмосковья увидят в феврале постановки областных учреждений культуры. Представления готовят пять театров и филармония, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Московский губернский театр покажет постановки «Путешествие Мармелана» и «Серебряное зеркало». Московский областной театр юного зрителя представит спектакль «Леди Совершенство». Также жители региона увидят представления Московского областного театра драмы и комедии, Московского областного театра кукол, Театра балета «Русский балет».

Московская областная филармония готовит концерты «Французские струны русской души» и «Симфоджаз братьев Ивановых», а также музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром».

Спектакли и концерты пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Посетить мероприятия можно в том числе по «Пушкинской карте».

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