РИАМО - 3 фев. 3 февраля во всем мире широко обсуждают проблему использования ненормативной лексики и вспоминают об одном из важнейших событий в истории освоения космоса.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

В этот день призывают бороться не только с матерными, но и с жаргонными и сленговыми словами, которые не вписываются в общепринятые нормы речи.

В России запрещено использовать нецензурную лексику в общественных местах и средствах массовой информации. Брань осуждает и общество, и церковь, однако «матерщина» продолжает жить. Помимо законов, бороться с ней помогут меры воспитательного характера и работа человека над собой.

Советская станция впервые села на Луне

Ровно 56 лет назад, 3 февраля 1966 года, советская станция «Луна-9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на Луну. «Луна-9» проработала 75 часов и передала ученым телевизионную панораму местности. Благодаря этому событию человечество смогло увидеть обратную сторону небесного тела, которая всегда невидима с Земли.

Космические успехи СССР подстегнули США, которые в июле 1969 года впервые в истории человечества высадили людей на поверхность Луны.

Максимов день

По старому стилю Максимов день отмечался 21 января, по новому - 3 февраля. В этот день в народе чтят память религиозного публициста и переводчика Максима Грека.

В молитвах к Максиму-утешителю просят заступничества и помощи в бедах. Также в этот день судили о грядущем урожае. По приметам, чистое небо предвещало неурожай, а яркий месяц ночью - к изобилию.​