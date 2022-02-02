РИАМО - 2 фев. В подмосковном музее-усадьбе «Архангельское» продолжается модернизация объектов инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Выездное совещание на территории музея провели министр ЖКХ региона Антон Велиховский и глава Красногорска Дмитрий Волков. На встрече обсудили ситуацию с котельной, которая состоит из 7 водогрейных котлов. Из этого числа функционируют только три котла, а остальные выведены из эксплуатации из-за ветхости. Они проработали более 50 лет.

«Наша задача - найти технические пути решения модернизации системы теплоснабжения поселка Архангельское с учетом охранных зон. И это решение мы в течение года найдем и приступим к реализации», - сказал Велиховский.

Сейчас закончился второй этап работ по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на территории усадьбы. Также предстоит реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения перед дворцом и театром Гонзаги.

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