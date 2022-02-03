РИАМО - 3 фев. В текущем году в столице проведут благоустройство территорий около четырех транспортно-пересадочных узлов. Это ТПУ «Савеловская», «Северянин-Ростокино», «Окружная» и «Рижская», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проектов приведем в порядок тротуары и обновим асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов организуем парковки с удобными заездами и выездами, парковочные карманы», - сказал Бирюков.

Кроме того, будет организована ливневая канализация, установлены современные остановки общественного транспорта. Все кабели уберут под землю.

Территории осветят порядка 500 фонарей, также будет установлено 80 опор контрастного освещения около наземных пешеходных переходов. Особое внимание уделят озеленению.

«В ходе работ возле ТПУ высадят более 100 деревьев и 800 кустарников, площадь газона составит почти 56 тыс. кв. м. Появятся и удобные лавочки различных модификаций», - добавил Бирюков.

Кроме того, местные жители получат удобные пешеходные маршруты до метро и комфортные общественные пространства. Так, у ТПУ «Савеловская» благоустроят сквер на Складочной улице, около ТПУ «Северянин-Ростокино» появятся современные детские и спортплощадки.