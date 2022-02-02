РИАМО - 2 фев. Одним из лучших видов зимнего спортивного отдыха является катание на снегоходах. Любители активно провести время могут выбрать для этого площадки в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Например, база «Снегоходия» в Солнечногорске предлагает гостям множество маршрутов продолжительностью от одного до пяти часов. Получить заряд бодрости можно и в парк-отеле «Голицын клуб» в Одинцовском округе.

Также экстремалов приглашают в парк-отель «Русский» в Серпухове. Здесь посетителям предложат специальный костюм и защитный шлем для катания, а еще угостят чаем с печеньем.

Любителям зимнего отдыха понравится и в клубе «Квадро Экстрим» в Красногорске. Здесь могут покататься и новички, и профессионалы. Поездку можно совместить с чаепитием в лесу.

Горнолыжный клуб «Целеево» в Дмитровском округе - отличный вариант для любителей красивых зимних пейзажей. В клубе Extreme-ride в Богородском округе можно арендовать квадроцикл и отправиться в путь в сопровождении инструктора. Также можно покататься в «Квадрорейде» в Щелкове и Kvadro Nikiforovo в Пущине.

Сезон катания на снегоходах на базе отдыха «Пирогово» в Рузском округе продолжается с декабря по март. Гостям предлагают попробовать разные по сложности трассы. Возможность устроить заезд на снегоходе есть и в «Истре Холидей».

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