РИАМО - 2 фев. Российский президент Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде и назначил ее на пост заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости.

Ранее Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам. В октябре прошлого года Путин назначил ее послом России в Кабо-Верде. Впоследствии Поклонская заявила, что не может работать послом в этой африканской стране по личным обстоятельствам.

Деятельность Россотрудничества направлена на усиление гуманитарного влияния России в мире, главным образом в странах СНГ. Кроме того, ведомство помогает российским регионам развивать международные контакты в различных сферах.

Поклонская заявила, что не будет послом РФ в Кабо‑Верде по личным причинам>>