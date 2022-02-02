РИАМО - 2 фев. В среду фигуристы из России провели свои первые тренировки в Пекине в рамках подготовки к Олимпийским играм-2022, спортсмены тренируются сразу на двух аренах, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

Комплект медалей для фигуристов будет разыгрываться в Capital Indoor Stadium. Это сооружение – одно из старейших на Играх-2022. Здание построили в 1968 году, с тех пор оно пережило несколько реконструкций. Именно тут тренируются российские спортсмены. Второе место – тренировочная арена.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Открытие состоится 4 февраля в 15:00 по московскому времени.

Российскую сборную представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах спортивных соревнований.

Ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что мужская сборная России по хоккею полетит в Пекин на зимние Олимпийские игры отдельным рейсом.

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