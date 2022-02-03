РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в четверг проведет дистанционный прием жителей Подольска.

Очередной личный прием пройдет с 15:00 до 17:00 в рамках проводимой партией «Единая Россия» недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием будет проходить в дистанционном режиме – по телефону или видеосвязи.

Для предварительной записи необходимо позвонить по любому из номеров телефона: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.

В ходе личного диалога можно получить необходимые разъяснения по мерам социальной поддержки и другим видам социальной помощи; поддержку в связи с трудной жизненной ситуацией; ответы на возникшие вопросы личного характера и ответы на значимые вопросы общественного характера.