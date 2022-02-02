РИАМО - 2 фев. Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко заявила, что признаки заболевания омикрон-штаммом не отличаются от респираторных вирусных инфекций, сообщает РИА Новости.

Среди основных симптомов омикрона — кашель, насморк и боль в горле, также встречается тошнота. Однако статистики по симптомам пока нет.

«Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», — сказала врач.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 70%. Помимо этого, на 40% выросло число госпитализаций из-за заражения инфекцией.

За сутки в городе выявили 23 784 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии этот показатель составляет 2 402 668.

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