РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи в четверг смогут бесплатно посетить каток в Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска, сообщается в группе Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

В Ледовом дворце «Витязь» проходит социальная программа «Добрый час» на основании распоряжения губернатора Московской области. Помимо катка, по этой программе можно посещать спортивный зал и теннисный корт. Для участия в акции необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие льгот.

Малая арена будет доступна с 11:00 до 12:00. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)765-40-01 и 8(496)765-40-18.

Спортивный инвентарь администрация не предоставляет.