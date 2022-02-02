РИАМО - 2 фев. На 1 февраля в Москве зарегистрировали 2 836 случаев заболевания штаммом коронавируса омикрон, при этом 2 311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы РФ, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Еще 525 случаев (18,5%) – завозные, они связаны с поездками граждан в 61 страну. Больше всего заболевших среди тех, кто летал в Турцию.

Пациентов с омикрон-штаммом от 40 до 65 лет – 41,1%, от 18 до 39 лет – 42,3%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 70%. Помимо этого, на 40% выросло число госпитализаций из-за заражения инфекцией.

За минувшие сутки в городе выявили 23 784 новых случая коронавируса. С начала пандемии этот показатель составляет 2 402 668.

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